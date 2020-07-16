محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.البرازيل فيروس كورونا الجديد البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-16 سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366. Advertisements 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:41 AM العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366. ، البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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