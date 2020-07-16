شكرا لمتابعة خبر عن الخنيزي: " أفضل ست البيت عن المرأة الملهمة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد موسى الخنيزي الشاب العائد لأسرته بعد اختطافه منذ 20 عاما، أنه يفضل الارتباط بامرأة " ست بيت " أكثر من المرأة الملهمة.

وقال الخنيزي: " ست البيت هي امرأة ملهمة، لكن المرأة الملهمة ممكن ما تصير ست بيت " .

وبسؤاله عن فرق السن بينه وبين المرأة التي سيرتبط بها، أكد الخنيزي أن العمر لن يكون حاجزا بينه وبين امرأة خطفت قلبه.