شكرا لمتابعة خبر عن الخنيزي: " أفضل ست البيت عن المرأة الملهمة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد موسى الخنيزي الشاب العائد لأسرته بعد اختطافه منذ 20 عاما، أنه يفضل الارتباط بامرأة " ست بيت " أكثر من المرأة الملهمة.
وقال الخنيزي: " ست البيت هي امرأة ملهمة، لكن المرأة الملهمة ممكن ما تصير ست بيت " .
وبسؤاله عن فرق السن بينه وبين المرأة التي سيرتبط بها، أكد الخنيزي أن العمر لن يكون حاجزا بينه وبين امرأة خطفت قلبه.
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