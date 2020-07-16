بالفيديو..ممرضة بالقطيف واصلت عملها رغم إصابتها بالفشل الكلوي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استطاعت ممرضة بأحد مستشفيات القطيف، مواصلة عملها وتقديم المساعدة لمرضى فيروس استطاعت ممرضة بأحد مستشفيات القطيف، مواصلة عملها وتقديم المساعدة لمرضى فيروس كورونا ، رغم معاناتها مع الفشل الكلوي. وقالت الممرضة " زينب طحنون " خلال برنامج " الراصد "، إن الجهة التي تعمل لديها طلبت منها في بداية جائحة كورونا العمل من المنزل لضعف مناعتها. وعملت زينب كمساعدة إدارية في الخط الساخن لتلقي البلاغات وحجز مواعيد المرضى ومساعدتهم هاتفيا. Advertisements

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