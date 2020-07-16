«الصحة» تكشف نسب الإصابة بفيروس كورونا بين 5 فئات

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بين الإناث والذكور، وكبار السن، والأطفال، والبالغين.

وأضافت الوزارة، أنَّ حالات الإصابة المسجلة بالفيروس وعددها 2671 حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين، فيما بلغ عدد الوفيات (2325) حالة بإضافة (42) حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه أُجْرِي 59010 فحوصات جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2436683) فحصًا، ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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وجدّدت وزارة الصحة، التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» المهيأة لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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