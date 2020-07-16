انطلاق أعمال «تأكد» للكشف عن كورونا من داخل المركبات بتبوك

بدأ مركز الفحص الموسع «تأكد» أمس بمنطقة تبوك أعماله للكشف عن فيروس كورونا من داخل المركبات للراغبين في التأكُّد من سلامتهم، ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي أنَّ المركز يهدف إلى استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا يوجد لديهم أعراض ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق صحتي، مشيرًا إلى أنَّ المركز جُهّز على مساحة متسعة وكافية بين مسجد الوالدين ومجمع بارك مول التجاري بمدينة تبوك، وبطاقة استيعابية تصل إلى 400 مستفيد يوميًا، ويشرف عليه طواقم طبية وإدارية مدربة لاستقبال المستفيدين وأخذ عينات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق عبر مسارين دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سياراتهم، ووفق الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور الغامدي: إنَّ عيادات تطمن تواصل إلى جانب ذلك فحص الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق في التنفس، أو فقد لحاسة الشم، دون الحاجة لحجز موعد، حيث يُكشف على المريض ويُقدم البروتوكول الطبي المناسب للحالات، وهي موزعة جغرافيًا في مركز صحي العزيزية ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك وكذلك مركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل ومركز صحي النهضة بالوجه، إضافة لمستشفى تيماء ومستشفى البدع وضباء وأملج ومستشفى أشواق وأبو راكة.

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وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي عن شكره للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على متابعته- منذ لحظة إطلاق المركز- على ما يقدم للمواطنين والمقيمين من خدمات صحية وعلاجية في جميع القطاعات بالمنطقة، وحثّه المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات، ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.

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