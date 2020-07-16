سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على خروج عشرات المتظاهرين أمام مقر المجلس الرئاسي في وسط العاصمة طرابلس معربين عن استيائهم من تردي خدمات الكهرباء في البلاد وطول ساعات طرح الأحمال، مطالبين بتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية بالشركة؛ بسبب فشلها في تقديم خدماتها للمواطنين وتوفير كهرباء مستقرة.

وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عقب زيارة إلى إيطاليا حق الشعب الليبي الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، معبرا عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما يقدمه أخوتنا في مصر و الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة كافة الأخطار المحدقة.

وتابعت التحشيد العسكري في منطقة الجفرة وسرت بين قوات الجيش وقوات الوفاق وسط الإعلان الإعلامي عن دق طبول الحرب، منوهة إلى مشاهدة الترسانة العسكرية في تلك المنطقة و تحفيز من دول إقليمية، محذرة من مغبة هذه الحرب التي سوف تدمر المنطقة وخاصة منطقة الهلال النفطي.

ونوهت إلى تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مخاطر الألغام والمفخخات في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وتشديهما على ضرورة التغلب على الأزمة الليبية بالطرق السياسية والدبلوماسية، وإقامة الحوار بين الليبيين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2510» الذي أيدها.

وعرجت صحف ليبيا على إعلان الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توافق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره.

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