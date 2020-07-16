السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6,149 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

سجلت المكسيك 6,149 إصابة جديدة بفيروس

و أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 579 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المكسيك إلى 36,906 حالة وفاة حتى الآن.

//انتهى//

07:06ت م

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واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت المكسيك 6,149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 317,635 إصابة مؤكدة في جميع أنحاء البلاد.و أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 579 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المكسيك إلى 36,906 حالة وفاة حتى الآن.//انتهى//07:06ت م0011

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