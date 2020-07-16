اقتصادي / ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى مستوى 7.4% في شهر يونيو الماضي



كانبيرا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى مستوى 7.4% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنسبة 7.1% في شهر مايو الذي سبقه.

وأوضح البيان أن هذا هو معدل البطالة الأعلى في أستراليا منذ حوالي 22 عاما وبالتحديد منذ نوفمبر 1998م.

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06:11ت م

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