السعودية اليوم / الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا



بكين 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس

والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج. وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضا.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي 83612 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:02ت م

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بكين 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 15 يوليو انخفاضا من ست حالات في اليوم السابق.والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج. وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضا.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي 83612 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:02ت م0009

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