شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..طفلة مبدعة في الخط العربي تحلم بخط كسوة الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت الطفلة ريمان عسيري 11 عامًا، عن حلمها بكتابة القرآن الكريم وخط كسوة الكعبة المشرفة، وذلك بعد إظهار موهبتها الرائعة في فن الخط العربي.

وأتقنت عسيري الكتابة بالخط الكوفي والديواني، مشيرة إلى أنها استعانت بمقاطع فيديو تعليمية، وحصلت على مساعدة خطاطين سعوديين وتعلمت منهم، بحسب العربية.

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وشاركت الطفلة في عدة مهرجانات منها مهرجان أبها للتسوق ومهرجان ليالينا وفعاليات اليوم الوطني.