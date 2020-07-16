شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يقيم حفل زفافه عبر " زووم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قرر مواطن شاب في مكة المكرمة، إقامة حفل زفافه بحضور افتراضي لأهله وأصدقاءه عبر تطبيق " زووم "، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية، ومنعا للتجمعات.
وأوضح الشاب أن أزمة فيروس كورونا أجلت موعد زفافه الذي كان محددًا في شهر شوال.
ولجأ الشاب لفكرة التطبيق، الذي استطاع من خلاله جمع الأهل والأصدقاء وكأنهم جميعا بقاعة واحدة.
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