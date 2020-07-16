شركة اسمنت حائل تعلن 13 وظيفة متنوعة شاغرة لحملة كافة المؤهلات

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تعلن شركة اسمنت حائل عن توفر (13) وظيفة متنوعة (إدارية، فنية، هندسية) لحملة جميع المؤهلات (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) حديثي التخرج وذوي الخبرة للعمل في مقر إدارة الشركة بحائل ومقر المشروع بمركز (تربه) على النحو التالي:

– فني مصاعد

المتطلبات: دبلوم أو دورة مهنية في (الكهرباء، الكهروميكانيكية، صيانة المصاعد) مع خبرة لا تقل عن سنتين في أعمال صيانة المصاعد.

– مشرف طواحين وتعبئة الاسمنت

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات ويفضل في صيانة الاسمنت منها سنتين في وظيفة إشرافية.

– مشرف وردية إنتاج

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الهيئة الكيميائية ويفضل في صناعة الاسمنت.

– ميكانيكي

المتطلبات: دبلوم في (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– كهربائي معدات ثقيلة

المتطلبات: دبلوم في (تقنية الكهرباء، تقنية الإلكترونيات، الكهرباء، الالكترونيات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– ميكانيكي إصلاح

المتطلبات: دبلوم (محركات ديزل) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صيانة المعدات الثقيلة والمركبات.

– عامل تعبئة

المتطلبات: الشهادة الابتدائية أو المتوسطة مع مهارات تواصل ومعرفة بمبادئ اللغة الإنجليزية وبنية ملائمة لطبيعة العمل (لا يشترط الخبرة):

– مشغل تعبئة

المتطلبات: دبلوم فني أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال والقدرة على التعامل مع المعدات والقدرة على العمل في بيئة حاسوبية.

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– مشغل طواحين اسمنت

المتطلبات: دبلوم فني أو ما يعادله مع مستوى جيد من المهارات التنظيمية والتواصل وحل المشكلات والقدرة على التعامل مع المعدات (لا يشترط الخبرة).

– لحام

المتطلبات: شهادة تدريب مهني أو دبلوم في (اللحام) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال والمعرفة بتقنيات اللحام وإجادة اللغة الإنجليزية.

– مراقب سلامة

المتطلبات: دبلوم مع شهادة دولية معتمدة (NEBOSH, IOSH, OSHA) أو خبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات.

– مراقب محجر

المتطلبات: بكالوريوس في (الجيولوجيا) أو ما يعادلها مع إجادة اللغة الإنجليزية ومعرفة عامة بصناعة الاسمنت (لا يشترط الخبرة).

– سكرتير تنفيذي

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب) او ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس.

المزايا:

– رواتب مجزية إضافة إلى بدل السكن والمواصلات والمناوبة

– مدينة سكنية مجهزة للموظفين بالقرب من المصنع

– رعاية طبية للموظف وعائلته.

نبذة عن الشركة:

اسمنت حائل شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية السعودية، تأسست في 16 رمضان 1431هـ في مدينة حائل (مقر الإدارة)، ويقع المشروع الأساسي للشركة وهو مصنع الأسمنت 20 كلم شمال مدينة تربة التي تبعد حوالي 200 كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة حائل، حيث يضم المصنع مدينة سكنية للعاملين ومحطة لتوليد الطاقة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة والتسجيل وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/30elkH5

