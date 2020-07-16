شركة سراكو تعلن وظائف هندسية لحديثي التخرج في عقود وزارة الصحة

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تعلن شركة سراكو عن توفر وظائف هندسية للعمل في عقود وزارة الصحة (صيانة الأجهزة والمعادات الطبية لمستشفى ضباء العام ومستشفى أملج العام)، برواتب أساسية (8,400) شهرياً ضمن (برنامج توطين عقود التشغيل والصيانة) على النحو التالي:

– مهندس أجهزة ومعدات طبية (عدد 2 – للرجال والنساء – ضباء، أملج)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في الهندسة ويفضل (هندسة الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة آلات دقيقة، هندسة أجهزة طبية) أو ما يعادلهم.

– لا يشترط الخبرة.

المهام الوظيفية:

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– إعداد جداول الصيانة وتصميم استراتيجيات الصيانة.

– اداء الصيانة الدورية الوقائية واختبارات السلامة الكهربائية للأجهزة الطبية.

– الاستجابة للإعطال وتشخيص الثغرات والاعطال واصلاحها.

– مراقبة انشطة الصيانة الوقائية التي تتم بواسطة الشركات الموردة والتاكد من اكمالها بالصورة المطلوبة وموثقة بتقرير صيانة وقائمة بالتدقيق.

– مراقبة انشطة الصيانة التصحيحية للاجهزة الطبية التي تتم بواسطة الموردين.

– اصلاح الادوات والمعدات الطبية.

– الاشراف على أعمال المهندسين والموظفين والفنيين.

– ادارة ميزانيات المشاريع واعداد السجلات والوثائق والتقارير الصيائية والمالية.

– ضمان الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة.

– مساعدة المشرف بجهة الاشراف للتعرف علي قطع الغيار والمستهلكات التي تتطلبها الاجهزة الطبية.

– الالتزام والامتثال لسياسات واجرات الصيانة الطبية.

– تدريب مشغلي الاجهزة علي التطبيقات الاكلينيكية للاجهزة الطبية واعطاء الارشادات الفنية الازمة لتشغيل الاجهزة بكفاة عالية.

– القيام باي مهام اخري بناء علي طلب المشرف او ادارة المشروع حسب حاجه العمل.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة (سراكو) عام 1982م وتعتبر من أقدم الشركات المستقلة التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، يقع المقر الرئيسي للشركة في الدمام ويوجد لدى سراكو أيضاً مكاتب في الرياض وجدة، يعمل حالياً في الشركة قوة عاملة تتجاوز خمسة عشرة ألف موظف بالمملكة، ولديها عقود مع شركة أرامكو السعودية لتقديم خدمات تقنية المعلومات والخدمات الهندسية في شرق المملكة وغربها منذ أكثر من (25) عام، بالإضافة إلى عقود أخرى مع وزارة الصحة وشركات البتروكيماويات وشركة مرافق والكهرباء وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1441/11/24هـ من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (مهندس أجهزة ومعدات طبية) في ضباء: إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مهندس أجهزة ومعدات طبية) في أملج: إضغط هنا

