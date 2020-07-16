رياضي / تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال من 2022 إلى 2026



دكار 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

اتفقت السنغال واللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب من عام 2022 إلى 2026 .

وقد تقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مقترح الرئيس السنغالي ماكي سال بتأجيل الألعاب الأولمبية للشباب بعد التشاور حول مبررات القرار، وذلك بهدف توفير أسباب تحقيق نجاعة التحضير والتفاعل مع الظروف التي أفرزها الوضع الصحي في العالم، وما سببه ذلك من صعوبات مالية، ومن تأجيل لعدد من التظاهرات

واتفق الجانبان على أن التأجيل سيسمح للجان الأولمبية الوطنية لتعزيز فرص التحضير وإعداد الرياضيين الشبان ويتيح للسنغال فرصًا أكثر لإحكام التحضير لتنظيم الألعاب.

// انتهى //

03:00ت م

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دكار 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساتفقت السنغال واللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب من عام 2022 إلى 2026 .وقد تقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مقترح الرئيس السنغالي ماكي سال بتأجيل الألعاب الأولمبية للشباب بعد التشاور حول مبررات القرار، وذلك بهدف توفير أسباب تحقيق نجاعة التحضير والتفاعل مع الظروف التي أفرزها الوضع الصحي في العالم، وما سببه ذلك من صعوبات مالية، ومن تأجيل لعدد من التظاهرات الرياضية العالمية.واتفق الجانبان على أن التأجيل سيسمح للجان الأولمبية الوطنية لتعزيز فرص التحضير وإعداد الرياضيين الشبان ويتيح للسنغال فرصًا أكثر لإحكام التحضير لتنظيم الألعاب.// انتهى //03:00ت م0285

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