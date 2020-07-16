

لشبونة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

توج بورتو بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه سبورتنج لشبونة الأربعاء في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد بورتو، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بنفيكا، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وسيظل بورتو متربعا على الصدارة، حتى حال خسارته في مباراتيه المتبقيتين في المسابقة هذا الموسم أمام ضيفه موريرينسي ومضيفه سبورتنج براجا، وفوز بنفيكا في المرحلتين القادمتين.

في المقابل، تجمد رصيد سبورتنج لشبونة، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 59 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح دانيلو بيريرا التسجيل لبورتو في الدقيقة 64، في حين تكفل النجم المالي موسى ماريجا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90 .

// انتهى //

02:24ت م

0284





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة التاسعة والعشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.