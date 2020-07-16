شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج «الوقاية من العنف الأسري» في المناهج التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى، مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري، وإنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية ، وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية.

تجويد وتطوير

وأكد المجلس خلال جلسته أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أهمية مراجعة المؤسسة العامة للخطوط السعودية بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية، ودعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وتجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

مدينة المعرفة

وأصدر المجلس قرارًا بإلحاق هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، وباستقلال مدينة المعرفة عن إشراف «هيئة المدن» ونقل الأعمال التي تقدمها الهيئة إلى الجهات المعنية بالتطوير في المدينة المنورة.

ريادة الأعمال

وشدد الشورى على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت، للمساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص، والإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنظومة الاقتصادية، ودراسة كفاية برامج الدعم المقدمة لتلك المنشآت، للخروج من أزمتها في ظل جائحة كورونا.

تنظيم المحتوى

وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأكد العضو د. هادي اليامي أهمية تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة لتحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها، والالتزام بتطبيق لائحة تنظيم المحتوى المحلي.

دراسات تقويمية

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وطالبت العضوة د. فوزية أبا الخيل بإعداد الدراسات التقويمية حول تأخر بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وتحليل البيانات الضخمة، التي توافرت للهيئة للخروج بتوصيات تعزز من نتائج ومخرجات التعلم.

وتساءلت العضو د. عالية الدهلوي عن الإجراءات، التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بتأخر تطوير اعتماد البرامج في الجامعات الحكومية.

سكك حديدية

وطالب العضو عطا السبيتي بسرعة ربط مناطق المملكة كافة بشبكة سكك حديدية متكاملة وحديثة نظراً لما تتميز به من مميزات وخصائص كقدرتها العالية على حمل الأوزان الثقيلة وعامل السرعة، بالإضافة إلى الكلفة الاقتصادية القليلة فيما يخص استهلاك الطاقة.

استغلال الشواطئ

واقترح د. أحمد الزيلعي استغلال شواطئ المملكة البحرية في النقل البحري الداخلي الفاعل بين موانئ المملكة. وطالب العضو م. أحمد الأسود بدراسة أسباب العزوف عن وسيلة النقل البحري ومعالجتها.

دعم الحوكمة

وطالب المجلس، مؤسسة البريد السعودي، بالإسراع في تطوير بنيتها التحتية لدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية، وتطوير بيئة العمل كمؤسسة خدمية قادرة على المنافسة في المجال التجاري، وتطوير هيكلها التنظيمي بما يخدم أنشطتها الأساسية والتجارية.

تمكين المرأة

وناقش التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وطالب عدد من الأعضاء بإبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات وفتح مسارات للتعاون في مجالات حقوق الإنسان، لاسيما مع الأقسام المعنية في الهيئة، وتكثيف جهودها لتمكين المرأة بتولي الوظائف القيادية في الهيئة، والتركيز على جميع المناطق عند القيام بالزيارات والجولات، والنهوض بدورها في الدفاع عن المملكة إزاء ما ينشر عنها في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، وذلك بتفنيد المزاعم وتصحيح وتصويب الأخطاء، وإيصال وجهة نظر المملكة بطرق قانونية وبموضوعية تعتمد على لغة الحقائق والأرقام.