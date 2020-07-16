شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإبداع والابتكار.. إبحار نحو العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أهمية إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لرصد كافة المخالفات، وسن القوانين التي تحمي أصحاب الحقوق أفرادا وقطاعات، مشيرين إلى دورها الهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبراءات الاختراع، وتعزيز الإبداع.

وأضافوا لـ ”الخليج 365”: إن كافة الدول الآن تعمل على محاربة انتهاكات الملكية الفكرية، مشددين على أن حماية المبدعين والعلامات التجارية، ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد وتقدم وازدهار المملكة عالميا، إضافة إلى تعزيز رؤية 2030.

إهدار الحقوق واختراقها ظاهرة سلبية

قال نائب مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية للملكية الفكرية بجامعة الملك عبدالعزيز د. حسين باصي إن انتهاك الملكيات الفكرية مشكلة عالمية، مشيرا إلى أنها تتطلب مواجهة حاسمة كونها تهدر حقوق المبدعين في كافة المجالات. وأضاف: إن الملكية الفكرية تشمل مجالات متعددة كحقوق الطبع والنشر والمؤلف، إضافة إلى النسخ غير الشرعي الذي يهدر حقوق المؤلف، وأيضا المواد التلفزيونية والإعلامية، وبرامج الكمبيوتر وغيرها. وبين «باصي»، أن للمملكة دورا واضحا في التصدي لهذه الانتهاكات بكافة أنواعها، مشيرا إلى أن اختراق الملكية الفكرية ثقافة سلبية لدى البعض، وهناك حراك كبير من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمحاربة الظاهرة، إضافة إلى دورها في توعية المجتمع بخطورتها وحفظ الحقوق للجميع.

تشجيع المنافسة وإيجاد بيئة صحية للمعرفة

قالت أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سهى العلاوي: إن حقوق الملكية الفكرية أحد العوامل المهمة في التنمية الشاملة لجوانب الحياة لمساهمتها الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الحديث، مشيرة إلى أن الاقتصاد الحديث لا يقتصر على تقييم ثروات الدول وفق مواردها الطبيعية فحسب، ولكن يشمل الإمكانات والعقول البشرية وإدارة الموارد المختلفة نحو النمو والازدهار.

وأضافت: إنه من هذا المنطلق يظهر تقدم الدول التي تدعم وتهتم بحقوق الملكية الفكرية عن تلك التي لا تولي هذا الجانب أهمية وذلك لما تملكه هذه الدول من اختراعات وإنتاج علمي وغيره، ولذلك تصنف على أنها متقدمة، مشيرة إلى أن المملكة تدرك أن الحقوق الفكرية وحمايتها، صناعة مهمة لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. وأكدت «العلاوي» أهمية الملكية الفكرية لتعزيز التقدم الثقافي - الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير المنافسة المشروعة وتشجيع الابتكار والاختراع وإيجاد بيئة صحية للمعرفة.

عقوبات حاسمة ودورات تثقيفية لطلبة الجامعات

قالت عضو جمعية الاقتصاد الرياضي مشاعل باطرفي، إن القيادة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مشيرة إلى أنها تواجه كافة الانتهاكات من خلال فرض عقوبات حاسمة. وأضافت: إن الهيئة اتجهت إلى الاهتمام بحماية الملكية الفكرية حتى في القطاع الرياضي، وبدأت في تقديم دورات للأندية الرياضية المحلية، بل والأجمل من ذلك، تحديد المدة الزمنية لحقوق بعض الملكيات الفكرية لمدة تصل إلى 50 عاما بعد وفاة المؤلف.

وطالبت «باطرفي»، الهيئة بتنظيم دورات تثقيفية لطلاب وطالبات الجامعات، باعتبارهم الجيل الذي سيكمل مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن دور الهيئة مكمل للدور الذي تقوم به الوزارات والهيئات الأخرى وهو دور أساسي لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية 2030.

محامية: توفير الحماية للإنتاج السعودي دوليا

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قالت المحامية نورة السلامة، إن المملكة انضمت لاتفاقية «برن» العالمية والمعنية بحماية الحقوق الفكرية إضافة إلى عضويتها في منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أنها تؤدي دورها على أكمل وجه لتوفير الحماية الفكرية، وهو ما يسهم في إنعاش الاقتصاد ودخول المستثمرين وتوفير الحماية للمنتجات السعودية دوليا.

وأوضحت أن حقوق الملكية الفكرية مظلة لعدة حقوق كالنشر وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم وغيرها، مشيرة إلى أن المشرع السعودي سعى لسن تشريعات لتنظيم تلك الحقوق. وأضافت: إن قوانين حقوق المؤلف صدرت سنة 1424 وعدلت بتاريخ 1439هـ، ليس لحماية حقوق التأليف والنشر، فقط، وإنما لحماية الفنون وأعمال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والترجمة وغيرها وكافة الأعمال الإبداعية الأخرى، كبراءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية، إضافة إلى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعنى بتسجيلها وتوفير الحماية لها.

«الملكية الفكرية»: حفظ الملكيات بكافة أنواعها إقليميا وعالميا

قانوني: تداعيات خطيرة للانتهاكات

أكد المستشار القانوني محسن الحازمي خطورة تداعيات انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الحقل القانوني والصناعي والتجاري والأمني والإبداعي في ظل حركة إنتاج مستفيضة، الأمر الذي استدعى جهات الاختصاص في المملكة لوضع الحقوق الفكرية في بؤرة الاهتمام.

وشدد على أهمية إنشاء الهيئة لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وتنميتها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية خاصة مع قبول المملكة في ترشيحها لمنصب رئيس جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية «اتفاقية باريس»، وهي إحدى الجمعيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، لمدة عامين.

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن، أن دور الهيئة يشمل حفظ الملكيات بكافة أنواعها وتحسين إنفاذ حقوقها والخدمات المقدمة لها من خلال رفع كفاءتها وجودتها إضافة إلى بناء السياسات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبين أن الهيئة تشمل أيضا ضمان حماية مصالح المملكة في مجالات الملكية الفكرية إقليميا وعالميا، والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال قيادة تكاملية لمنظومة الملكية الفكرية، لتصبح المملكة محورا رئيسيا للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز مكانتها عالميا. وأشار «الحسن» إلى أن المملكة تقدمت 4 مراكز في حماية الملكية الفكرية ودخلت ضمن الـ 30 الكبار، حسب تقرير التنافسية العالمية، إضافة إلى تقدم المملكة 5 مراكز في سهولة تسجيل الملكية الفكرية وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وبين أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تعمل على توسيع نطاق وحجم تغطية البيانات وتوافرها لدى مركز معلومات الملكية الفكرية التابع للهيئة، لتمكين المخترعين والمبتكرين السعوديين وتيسير البحث لنقل التقنية وتطوير حلول واختراعات جديدة.

وأكد «الحسن»، أن الهيئة تعمل في كافة الجوانب لحفظ وضمان حقوق الملكية الفكرية ونشر التوعية على كافة الوسائل وتوضيح أضرار الانتهاكات وأثرها على الاقتصاد الوطني.