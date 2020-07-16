شكرا لقرائتكم خبر عن بائعون: المحلات «المكيفة» بسوق صفوى حلم تحقق بعد 15 عاما والان نبدء بالتفاصيل
وقال البائع في السوق محمد العجاج: «بدأنا افتتاح محلاتنا بعد أن بدأت الشمس تتلف بضائعنا في السوق القديم، وعلى مضض، انتقلنا إلى المحلات الجديدة بعد إعدادها بالتكييف وجميع متطلبات البلدية»، مشيرا إلى أن 4 محلات من أصل 11 محلا بدأت الافتتاح، ولكن يعتبر الافتتاح ناقصا، فلا توجد مياه ولا تصريف، ولكن يمكننا تدبر الأمر.
وبيَّن أن مسؤولي المياه تواصلوا معهم، وطلبوا من كل بائع 1600 ريال حتى يتم إيصال المياه للمحلات، ويعتبر هذا المبلغ كبيرا للغاية، وستكون هناك فواتير كل شهر أيضا يدفعها الباعة.
وتابع: «بعد أكثر من 36 عاما، تحقق الحلم، واستقررنا في محلات خاصة لنا، فبعد البيع على الرصيف، والأسفلت، والشمس الحارقة، الآن تعوضنا بلدية القطيف، ممثلة ببلدية صفوى، بهذه المحلات».
من ناحيته، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أنه تمت مخاطبة وحدة المياه بصفوى بتاريخ 2/ 6/ 1441هـ، برقم 11974-1441، وخاطبناهم بتاريخ 2 /11 /1441هـ برقم 18936- 1441، وتم تزويدهم بأسماء، وجميع معلومات الباعة بسوق الخضار الجديد بصفوى، الذين تم إبرام عقود معهم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي، وجارٍ العمل بالتنسيق مع المصلحة، والجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات المتبقية.
وشكر م. الحسيني جريدة ”الخليج 365”، وذلك للاهتمام بقضايا خدمة المواطن، وحرصها الشديد لتقديم ما يفيد المجتمع والوطن.
وعلمت ”الخليج 365” أن لجنة ثلاثية من المياه خرجت يوم الخميس الماضي، لمعاينة ما يتطلبه السوق من متطلبات لمشروع إيصال الماء إلى المحلات في السوق، مؤكدا أن ما تم إيصاله من أسماء من قبل البلدية، فقط 7 أسماء، والمياه مستعدة لتنفيذ المشروع، ولكن تنتظر تواصل المستفيدين، علما بأن المياه أبلغتهم بقيمة المبالغ المطلوبة منهم ما إن أرادوا إتمام المشروع.
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