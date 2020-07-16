شكرا لقرائتكم خبر عن خطة آمنة لعودة 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر بوزارة التعليم، لـ«اليوم»، تفاصيل خطة عودة 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في المملكة، وفق إجراءات وقائية لحمايتهم من فيروس « كورونا » المستجد، مشيراً إلى أن الخطة تشمل مرتكزات هامة لضمان سلامة الطواقم التعليمية والطلبة والإداريين والعاملين.

دراسة عن بعد

وبيَّن المصدر، أن الخطة التي وضعهتا الوزارة في حاضرتي الدمام والقطيف إضافة إلى سيهات وتاروت، ستكون «عن بعد»، وذلك نظرا لكثافة حالات الإصابة، حسب التقارير الصادرة من وزارة الصحة حول انتشار الفيروس.

وأوضح أنه سيتم تقسيم النطاقات حسب المؤشرات، بحيث يكون الحضور المباشر للمناطق الأقل إصابة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلبة والمعلمين والإداريين، وفق توصيات الجهات الصحية.

مناهج جديدة

وفي السياق نفسه، نفى المصدر ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول استحداث مناهج جديدة ذات محتوى مختلف عن العام الدراسي السابق، موضحا أن ما تم تداوله هو محتوى رقمي للكتب، موجود سابقا عبر منصة عين بوابة التعليم الوطنية، وتم تفعيله لاستمرار الطلاب والطالبات في استذكار دروسهم خلال فترة توقف الدراسة حتى انتهاء العام الدراسي المنصرم.

وأضاف المصدر إن هذا المحتوى لا يزال مرفوعاً عبر المنصات الرقمية لوزارة التعليم بتفاصيل كاملة توضح طريقة الدراسة عن بعد للمعلم والطالب على حد سواء ويسد احتياج أي طالب للكتب دون الحاجة للكتاب الورقي التقليدي.

3 سيناريوهات

Advertisements

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم، تشمل عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، أو التباين بين المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.

تدابير وقائية

وذكرت وزارة الصحة في المملكة عبر موقعها الإلكتروني بعض الطرق لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل من خلال المبادرة باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، التي قد تكون مهمة حتى لو لم تظهر الإصابة في مكان العمل، مشيرة إلى أن بعض التدابير البسيطة قد تساعد على منع انتشار العدوى.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تعقيم أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح بشكل مستمر، لأن تلوث الأسطح التي يمسها الموظفون والعملاء هو واحد من الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها الفيروس.

ملصقات إرشادية

كما بيَّنت الوزارة أهمية تشجيع غسل اليدين بشكل منتظم، ووضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل، والتأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات وتوافر الصابون وأدوات التطهير، لأن الغسيل يقتل الفيروس على اليدين، إضافة إلى عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

كما أكدت الوزارة ضرورة توافر الكمامات لمَنْ لديهم أعراض سيلان في الأنف، والتوجه لأقرب منشأة صحية لعمل اللازم، وعرض ملصقات داخل مكان العمل عن إتيكيت العطس، للمساهمة في التقليل من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أهمية التعاون مع إدارات الصحة العامة بشأن حصر المخالطين للحالات المؤكدة والمشتبهة ومتابعتهم.