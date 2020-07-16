شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الكلى»: 4700 مستفيد.. و100 «جلسة غسيل» يوميا والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز أمراض الكلى بمجمع الدمام الطبي، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، العمل على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدماته العلاجية لأكثر من 4700 مريض «مرضى الغسيل الكلوي وزارعي الكلى ومرضى الضغط»، مع وضع احترازات، خاصة لمرضى الغسيل الكلوي المصابين بفيروس « كورونا » المستجد، وينفذ المركز «100» جلسة غسيل دموي في اليوم الواحد، ويتابع 50 مريضًا على الغسيل البيرتوني في منازلهم.

من جهته، أوضح مدير المركز واستشاري الكلى د. ياسر العباس أنه منذ بداية جائحة «كورونا»، وضع المركز آلية لاستقبال مرضاه بشكل عام، وآلية خاصة للمرضى المصابين بفيروس «كورونا»، من أجل مواصلة تقديم الخدمة العلاجية لهم، مضيفًا إنه يتم تطبيق احترازات مكافحة العدوى لكل المراجعين لمركز كانو، بإعداد تقييم لكل مريض عند مدخل المركز، والتأكد من عدم وجود أي أعراض، بقياس درجة الحرارة، ومنها يتم توجيه المريض لمكان الخدمة التي يحتاجها، سواء كان غسيلًا دمويًا أو بروتينيًا أو الصيدلية، فيما يخضع مرضى الغسيل الكلوي المصابون بفيروس كورونا إلى تعامل خاص.

وأضاف: «إن كان المريض منومًا داخل أقسام المجمع، فيتم تقديم الخدمة العلاجية له في القسم، أما مرضى الغسيل الكلوي المصابون ولا يحتاجون للتنويم، فقد تم تخصيص غرفتين للعزل خارج المركز، مع أخذ كامل الاحترازات من الطاقم الطبي».

بجانب ذلك يستقبل المركز مرضى الغسيل الكلوي المصابين بالفيروس من مراكز الغسيل الخاصة التي تعاقدت معها وزارة الصحة وكذلك مرضى مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية.

وبين د. العباس أن مركز كانو لأمراض الكلى يعمل بكل طاقته من بداية الجائحة على مدار الـ24 ساعة بما فيها إجازة نهاية الأسبوع.