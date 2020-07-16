شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الكلى»: 4700 مستفيد.. و100 «جلسة غسيل» يوميا والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، أوضح مدير المركز واستشاري الكلى د. ياسر العباس أنه منذ بداية جائحة «كورونا»، وضع المركز آلية لاستقبال مرضاه بشكل عام، وآلية خاصة للمرضى المصابين بفيروس «كورونا»، من أجل مواصلة تقديم الخدمة العلاجية لهم، مضيفًا إنه يتم تطبيق احترازات مكافحة العدوى لكل المراجعين لمركز كانو، بإعداد تقييم لكل مريض عند مدخل المركز، والتأكد من عدم وجود أي أعراض، بقياس درجة الحرارة، ومنها يتم توجيه المريض لمكان الخدمة التي يحتاجها، سواء كان غسيلًا دمويًا أو بروتينيًا أو الصيدلية، فيما يخضع مرضى الغسيل الكلوي المصابون بفيروس كورونا إلى تعامل خاص.
وأضاف: «إن كان المريض منومًا داخل أقسام المجمع، فيتم تقديم الخدمة العلاجية له في القسم، أما مرضى الغسيل الكلوي المصابون ولا يحتاجون للتنويم، فقد تم تخصيص غرفتين للعزل خارج المركز، مع أخذ كامل الاحترازات من الطاقم الطبي».
بجانب ذلك يستقبل المركز مرضى الغسيل الكلوي المصابين بالفيروس من مراكز الغسيل الخاصة التي تعاقدت معها وزارة الصحة وكذلك مرضى مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية.
وبين د. العباس أن مركز كانو لأمراض الكلى يعمل بكل طاقته من بداية الجائحة على مدار الـ24 ساعة بما فيها إجازة نهاية الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر «مركز الكلى»: 4700 مستفيد.. و100 «جلسة غسيل» يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.