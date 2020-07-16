شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. الخريجي والبدير نائبين لوزيري الخارجية والإسكان والان نبدء بالتفاصيل
وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
الرقم: أ / 712 التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ، بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي م.وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 713 التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ، بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين م.عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 714 التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ، بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 49» بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين د.بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة. ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الملك.. الخريجي والبدير نائبين لوزيري الخارجية والإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.