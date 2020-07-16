شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. الخريجي والبدير نائبين لوزيري الخارجية والإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، أمس، ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين م.وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير، وم.عبدالله البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة، ود.بندر السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

الرقم: أ /‏‏ 712 التاريخ: 24 /‏‏ 11 /‏‏ 1441هـ، بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ /‏‏ 90» بتاريخ 27 /‏‏ 8 /‏‏ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏‏ 10» بتاريخ 18 /‏‏ 3 /‏‏ 1391 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ /‏‏ 14» بتاريخ 3 /‏‏ 3 /‏‏ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي م.وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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الرقم: أ /‏‏ 713 التاريخ: 24 /‏‏ 11 /‏‏ 1441هـ، بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ /‏‏ 90» بتاريخ 27 /‏‏ 8 /‏‏ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏‏ 10» بتاريخ 18 /‏‏ 3 /‏‏ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ /‏‏ 14» بتاريخ 3 /‏‏ 3 /‏‏ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين م.عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ /‏‏ 714 التاريخ: 24 /‏‏ 11 /‏‏ 1441هـ، بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ /‏‏ 90» بتاريخ 27 /‏‏ 8 /‏‏ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏‏ 10» بتاريخ 18 /‏‏ 3 /‏‏ 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏‏ 49» بتاريخ 2 /‏‏ 8 /‏‏ 1426 هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ /‏‏ 14» بتاريخ 3 /‏‏ 3 /‏‏ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين د.بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة. ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود