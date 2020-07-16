شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتيسير أداء مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل
وبحث وزير الداخلية خلال اجتماع -عبر الاتصال المرئي-، مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج عام 1441هـ، الموضوعات ذات الصلة بأعمال الحج وخططه الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتسهيل أدائهم مناسك الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتيسير أداء مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.