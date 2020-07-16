شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي يتخطى 183 ألفا.. و2671 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 240474، فيما تم تسجيل 5488 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمال حالات التعافي إلى 183048، وتسجيل 42 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 2325 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: «جدة 250، الرياض 226، الهفوف 211، المبرز 174، الدمام 144، الطائف 99، حائل 97، مكة المكرمة 97، حفر الباطن 86، أبها 81، المدينة المنورة 78، خميس مشيط 61، بريدة 54، تبوك 52، نجران 46، القطيف 43، الخبر 42، ينبع 37، الظهران 35، الخرج 29، سكاكا 27، محايل عسير 27، أحد رفيدة 26، الجبيل 24، جازان 23، صامطة 23، طريف 23، بلجرشي 21، عنيزة 19، رأس تنورة 19، الجفر 18، صبيا 18، شرورة 18، ساجر 18، عرعر 16، الحرجة 15، بيش 14، الدرعية 14، المندق 13، العيدابي 12، وادي الدواسر 12، رنية 11، المذنب 9، عيون الجواء 9، عريعرة 9، الليث 9، خليص 9، سبت العلاية 8، أبوعريش 8، الدوادمي 8، السليل 8، البدائع 7، المظيلف 7، بيشة 7، بقعاء 7، يدمة 7، الزلفي 7، القرى 6، العلا 6، رياض الخبراء 6، القنفذة 6، رجال ألمع 6، البطحاء 6، الحائط 6، العارضة 6، المجمعة 6، البشائر 5، الخفجي 5، النعيرية 5، القيصومة 5، بدر الجنوب 5، رويضة العرض 5، المخواة 4، البكيرية 4، النبهانية 4، المويه 4، تربة 4، أم الدوم 4، بقيق 4، الشنان 4، رابغ 4، القوارة 3، الرس 3، عقلة الصقور 3، المحاني 3، قرية العليا 3، ضرماء 3، ضباء 3، العقيق 2، طبرجل 2، مهد الذهب 2، الأسياح 2، ضرية 2، قصيباء 2، مليجة 2، الذيبية 2، الشملي 2، موقق 2، الدرب 2، الدائر 2، الطوال 2، أحد المسارحة 2، خباش 2، حوطة بني تميم 2، رفائع الجمش 2، الوجه 2، أملج 2، الباحة 1، الحناكية 1، منفذ الحديثة 1، ثريبان 1، الخرمة 1، ميسان 1، البرك 1، النماص 1، بللسمر 1، ظهران الجنوب 1، تثليث 1، سميرة 1، الموسم 1، أضم 1، حبونا 1، رفحاء 1، الدلم 1، رماح 1، شقراء 1، تيماء 1». وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات «تطمن»، التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.