شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 3.9 مليون ريال بحسابات طلاب الجوف والان نبدء بالتفاصيل

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أمس، أكثر من 3.9 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6732 طالبًا وطالبة.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة بدل الاغتراب والقرى النائية، لشهري ربيع الأول وربيع الآخر من العام 1441هـ.