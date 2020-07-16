شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 3.9 مليون ريال بحسابات طلاب الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة بدل الاغتراب والقرى النائية، لشهري ربيع الأول وربيع الآخر من العام 1441هـ.
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