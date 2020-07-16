شكرا لقرائتكم خبر عن «حج 41».. تطبيقات إلكترونية لتوصيل الذبائح والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة د. أحمد قوته، عن التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق «واتساب»، ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس «كورونا»، استعدادًا لموسم حج 41.

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