شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعمالة المنزلية في التعامل مع المسنين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة أن كبار السن هم من أكثر الفئات العمرية تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ونصحت «الصحة»، العمالة المنزلية، التي ترعى كبيرا في السن، الالتزام بعدد من الإجراءات، تتضمن ارتداء الكمامة، وغسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن، إلى جانب المحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن، والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية.

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