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تخطيط وطلاء الشوارع الرئيسية بالقطيف

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بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال تخطيط الشوارع الرئيسية وطلاء الأرصفة والمطبات في حزم أم الساهك والأوجام، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وحفاظًا على السلامة المرورية.

كما بدأت أعمال سفلتة شوارع الجزء الشرقي لحي الثريا في بلدة العوامية، بإجمالي أطوال 960 مترًا، وبمساحة 8200 متر مربع تقريبًا، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

وتواصل البلدية بالتعاون مع صحة القطيف التكاملية، حملتها التوعوية للحد من انتشار فيروس «» المستجد، والحفاظ على الصحة العامة، وتوعية الباعة والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، في أسواق الخضار والفواكه.

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