شكرا لقرائتكم خبر عن سمو نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران بعد انتهاء فترة عملها بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس الأربعاء، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة راتشنا كورهنن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.

منوهًا سموه بما يربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات الصداقة، التي نمت في ظل حرص قيادة البلدين، مشيدًا بجهود السيدة كورهنن خلال فترة عملها، متمنيًا لها التوفيق في محطتها القادمة.

من جهتها، عبّرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن عن شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكدةً أنها عايشت خلال وجودها في المملكة قفزات نوعية وتطورات متسارعة، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.