شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق «صالون» لتنظيم قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

دشّن رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، تطبيق «صالون»، الذي يستهدف تنظيم قائمة الانتظار داخل صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية. ويركز التطبيق على الالتزام بالتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها التباعد الاجتماعي، والتزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، واستعمال الأدوات الشخصية لمرة واحدة؛ لضمان عدم انتقال العدوى.

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