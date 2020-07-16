شكرا لقرائتكم خبر عن 162 مخالفة للاحترازات وإتلاف 700 كيلو أغذية فاسدة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

حررت أمانة محافظة الأحساء 162 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية بالمنشآت، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 710 كيلو جرامات أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و150 صندوقا كرتونيا لمحصول الرطب، في نطاق بلديتي المبرز وجواثا، خلال أسبوعين.

وأجرت الأمانة 375 جولة رقابية لمنشآت الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية، مشددة على تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، مواصلة جهود المتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، تعزيزا لدور القطاع البلدي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.