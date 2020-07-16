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الخبر.. مسلخ مبتكر بحي العليا

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انتهت بلدية محافظة الخبر، من أعمال المسلخ المبتكر بحي العليا، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك. وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. سلطان بن حامد الزايدي، المسلخ المبتكر بالسوق المركزي في الحي، يتسع لـ 15 ذبيحة في وقت واحد.

وأضاف إنه سيقدم خدمات متميزة، من بينها أن الواجهة زجاجية ليشاهد المواطنون والمقيمون أضاحيهم وهم في مركباتهم دون الحاجة للنزول منها، وتسليمها للمستهلك في السيارة وفق المعايير والشروط الصحية المطلوبة.

وبيَّن الزايدي، أنه تم استحداث نقاط لبيع الأضاحي جوار المسلخ، ليتسنى للمضحين شراء الأنعام، بدلا من التوجه للسوق المركزي.

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