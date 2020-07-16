الخبر.. مسلخ مبتكر بحي العليا

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وأضاف إنه سيقدم خدمات متميزة، من بينها أن الواجهة زجاجية ليشاهد المواطنون والمقيمون أضاحيهم وهم في مركباتهم دون الحاجة للنزول منها، وتسليمها للمستهلك في السيارة وفق المعايير والشروط الصحية المطلوبة.
وبيَّن الزايدي، أنه تم استحداث نقاط لبيع الأضاحي جوار المسلخ، ليتسنى للمضحين شراء الأنعام، بدلا من التوجه للسوق المركزي.
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