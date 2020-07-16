شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسارات بـ «صيف الإدارة 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل البرنامج الصيفي «CBA SUMMER - صيف الإدارة 2020»، بمشاركة 300 طالب وطالبة من الجامعة، وذلك عبر المنصات الإلكترونية عن بعد.

وقال عميد كلية إدارة الأعمال د. فيصل الحديثي إن الكلية نفذت البرنامج على مدى 6 أسابيع، من خلال خمسة مسارات وهي «ديني، ثقافي، فني، ترفيهي، رياضي»، ويحصل كل مشارك على شهادة من كلية إدارة الأعمال بالإضافة إلى جوائز للفائزين.

من ناحيتها، ذكرت المشرفة على البرنامج د. عفاف السالم، أن البرنامج يعد من البرامج الهامة للرفع من مستوى المشاركين من طلاب وطالبات، الأمر الذي تشجع عليه الجامعة وتسعى له الكلية متمثلة بوحدة شؤون الطالبات من خلال سارة النشوان وسارة النعيم معدتي البرنامج وفريق العمل والمكون من 22 طالبة من كلية إدارة الأعمال.

وأضافت إن الكلية حرصت على إظهار البرنامج بهذه الصورة الإبداعية التي ترفع من مستوى المهارة بمختلف أشكالها لدى المشاركين وتحفزهم نحو الابتكار والإبداع.

ونوهت د. السالم بأن خطة البرنامج شملت مسارات عدة، وبرامج مختلفة، استهدفت استثمار الأوقات في الإجازة الصيفية وتوظيف طاقات الشباب في المسارات الصحيحة، وترسيخ القيم والمبادئ واكتشاف مواهب الطالبات، وصقل مهاراتهن، وتنمية روح العمل الجماعي والفريق الواحد، وكذلك الترويح عن المشاركين والخروج من الأجواء الروتينية اليومية، وتعزيز القيمة الذاتية والثقة بالنفس.