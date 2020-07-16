شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسارات بـ «صيف الإدارة 2020» والان نبدء بالتفاصيل
وقال عميد كلية إدارة الأعمال د. فيصل الحديثي إن الكلية نفذت البرنامج على مدى 6 أسابيع، من خلال خمسة مسارات وهي «ديني، ثقافي، فني، ترفيهي، رياضي»، ويحصل كل مشارك على شهادة من كلية إدارة الأعمال بالإضافة إلى جوائز للفائزين.
من ناحيتها، ذكرت المشرفة على البرنامج د. عفاف السالم، أن البرنامج يعد من البرامج الهامة للرفع من مستوى المشاركين من طلاب وطالبات، الأمر الذي تشجع عليه الجامعة وتسعى له الكلية متمثلة بوحدة شؤون الطالبات من خلال سارة النشوان وسارة النعيم معدتي البرنامج وفريق العمل والمكون من 22 طالبة من كلية إدارة الأعمال.
وأضافت إن الكلية حرصت على إظهار البرنامج بهذه الصورة الإبداعية التي ترفع من مستوى المهارة بمختلف أشكالها لدى المشاركين وتحفزهم نحو الابتكار والإبداع.
ونوهت د. السالم بأن خطة البرنامج شملت مسارات عدة، وبرامج مختلفة، استهدفت استثمار الأوقات في الإجازة الصيفية وتوظيف طاقات الشباب في المسارات الصحيحة، وترسيخ القيم والمبادئ واكتشاف مواهب الطالبات، وصقل مهاراتهن، وتنمية روح العمل الجماعي والفريق الواحد، وكذلك الترويح عن المشاركين والخروج من الأجواء الروتينية اليومية، وتعزيز القيمة الذاتية والثقة بالنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مسارات بـ «صيف الإدارة 2020» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.