شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مخالفة في 1054 جولة رقابية.. وتعقيم 980 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 96 مخالفة، في 1054 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، شملت 73 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، و23 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن هذه الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة، تأتي ضمن تكثيف الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال إن الأمانة تضافر الجهود والاستعدادات المستمرة في عمليات التعقيم والتطهير اليومي، ضمن خطة الأمانة الاحترازية في المواقع، ونفذت يوم أمس الأول أيضًا تطهير وتعقيم 980 موقعًا، بمشاركة 9544 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وشدد الصفيان على الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.