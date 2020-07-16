شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مخالفة في 1054 جولة رقابية.. وتعقيم 980 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن هذه الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة، تأتي ضمن تكثيف الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال إن الأمانة تضافر الجهود والاستعدادات المستمرة في عمليات التعقيم والتطهير اليومي، ضمن خطة الأمانة الاحترازية في المواقع، ونفذت يوم أمس الأول أيضًا تطهير وتعقيم 980 موقعًا، بمشاركة 9544 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وشدد الصفيان على الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.
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