2020-07-16

تويتر يوقف التغريد في الحسابات الموثقه لحين حل مشكلة الاختراق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت شركة “تويتر”، في بيان لها، فتح التحقيق في عملية الاختراق التي تعرض لها الموقع خلال الساعات الماضية، وتسبب في حالة ارتباك لملايين المستخدمين.

وأعلنت الشركة منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد أو تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

وقال الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد: إن تويتر قامت بإيقاف التغريد في الحسابات الموثقة جميعها لحين حل المشكلة. (أي حساب موثق حاليًّا لا يستطيع التغريد).

في سياق متصل، حذر خبراء تقنيون من حملة اختراقات لحسابات مليونية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، والهدف السرقة وتحويل الأموال.

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وتعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.

من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر”.

وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.

وتابع السبع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.

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