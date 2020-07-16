صدور ثلاثة أوامر ملكية.. تعرف عليها

الخريجي نائبًا لـ«الخارجية » والبدير لـ«الإسكان » والسجان بمعهد الإدارة..

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، ثلاثة أوامر ملكية، الأول تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي، نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، بينما الأمر الثاني يتعلق بتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير، نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. أما الأمر الثالث فيخص تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

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