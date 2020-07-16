بالخطوات.. الأحوال المدنية تكشف عن 3 خدمات يمكن الحصول عليها دون زيارة الفروع

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إمكانية قيام المستفيدين بطلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق عبر منصة أبشر، وتسلمها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة أبشر هي خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

آلية تسجيل المواليد عبر أبشر

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، والتي تتمثل في:

- الدخول على منصة أبشر

- اختيار أبشر أفراد

- قم بإدخال اسم المستخدم والرمز المرئي

- قم بالنقر على تسجيل الدخول.

- من قائمة «خدماتي» قم باختيار خدمات

- قم باختيار قطاع «الأحوال المدنية»

- قم بالضغط على زر خدمة «تسجيل المواليد»

- بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة اضغط على أيقونة التالي

- اضغط على تسجيل مولود

- قم باختيار تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود

ونوهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بأنه في حالة وجود خطأ فيجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.

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إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه بمجرد تسجيل عقد القران في وزارة العدل، يتم تسجيل الزواج إلكترونيًّا في الأحوال المدنية، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وبينّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة وآلية حصول الزوج على سجل الأسرة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر

- من قائمة «خدماتي» قم باختيار خدمات

- قم باختيار قطاع «الأحوال المدنية»

- قم باختيار خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج.

إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات

كما أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة الاستفادة من خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر

- من قائمة «خدماتي» قم باختيار خدمات

- قم باختيار قطاع «الأحوال المدنية»

- قم باختيار خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات.

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