الحصيني: دخول جمرة القيظ غدًا.. وعليكم بالحذر

‫أوضح الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، أن جمرة القيظ ستدخل غدًا الخميس 1441/1/25هـ 16 يوليو 2020م، ‏وهو النجم الثاني من نجمي ‫الجوزاء‬، وهو الهنعة، وعدد أيامه 13 يومًا، ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف وتكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

ونصح الحصيني بالإكثار من ري المزروعات، ولفت إلى أنه يكثر خراف التمر بأنواعه، مبينًا أن ‏الحرارة في الهنعة على معظم مناطق العظمى ستكون بين 41 و49 والصغرى بين 25°C و34°C، و‏المصائف بين 25 و35°C والصغرى بين 15 و25°C.

وأشار إلى أن الغيوم الكاتمة تكثر وتزداد فرصة الأمطار على المناطق الجنوبية ثم الغربية من المملكة.