ملاك الحسيني.. ظهور مفاجئ في حفل بعد غياب طويل وتكهنات حول سبب الاحتفالية

فاجأت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، متابعيها بعودة مفاجئة إلى حسابها الشخصي على (سناب شات) عبر حفل راقص أثار جدلًا واسعًا بعدما اختفت لفترة من الزمن.

وتصدر وسم بعنوان (#ملاك_الحسيني) قائمة الترند في تويتر؛ حيث رحب البعض بتلك العودة، وسط تساؤلات عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الأخيرة.

ظهور مفاجئ في احتفالية

ونشرت ملاك الحسيني مقاطع فيديو من مناسبة ضخمة لم تعلن سببها لكنها تلقت على إثرها الكثير من الهدايا.

وقال المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتفالية بمناسبة (حملها)، وأقيمت في أحد المنتجعات الشهيرة بالرياض، بينما أهداها زوجها (سلسلة) من الماس ونشرت صورًا لأبنائها وهم يشاركونها الحفل بينما لم يظهر زوجها.

من هي ملاك الحسيني؟

ملاك الحسيني الشهيرة بأم سافانا، هي طالبة مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، المرشحة لدرجة الدكتوراه حاليًّا، فهي عضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود، اكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها سافانا.

وظهرت ملاك الحسيني في الكثير من مقاطع الفيديو التي من خلالها قد اكتسبت نسبة متابعة كبيرة جدًا من قبل النشطاء خاصة على موقعي إنستجرام ويوتيوب، ويتابع حسابها على الإنستجرام أكثر من مليوني مستخدم.

في العام الماضي ظهرت ملاك الحسيني ولأول مرة من خلال شاشة قناة روتانا خليجية في برنامج سيدتي والتي تحدثت عن الكثير من حياتها وأمورها، فقد تحدثت عن أولادها سافانا وريان.

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وروت ملاك الحسيني تفاصيل ظهورها هي وابنتها سافانا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الانستقرام؛ حيث إنها ترى أنها تسهم في التواصل مع الوطن وتفتح الباب أمام ابنتها سافانا لتتفاعل مع أبناء وطنها.

عدد زيجات ملاك الحسيني

واشعلت الناشطة ملاك الحسيني موقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت نبأ طلاقها عبر حسابها الرسمي على تويتر، بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي في أمريكا، أكدت فيه خبر انفصالها عن زوجها السابق ماجد الجربا باتفاق ودي.

وبعد فترة، عادت ملاك الحسيني لتعلن ارتباطها رسميًّا بشاب ثلاثيني يُدعى أنس التميمي وهو طالب مبتعث في بريطانيا من أصل سعودي، وهو يعد من مشاهير برنامج السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحظى بمتابعة كبيرة وثناء لما يقدمه من محتوى مميز.

زوج ملاك الحسيني الجديد

أنس التميمي طالب منحة دراسية سعودية يدرس في بريطانيا وهو الآن في الثلاثينات من عمره، وقد تمكن من تحقيق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات وما ساعده على دخول عالم الشهرة هو مشاركته في إعلان شركة الاتصالات السعودية التي شارك فيها نادي ريال مدريد أيضًا.

وانتشر الإعلان على نطاق واسع، ويظهر هذا الإعلان أنس التميمي تم تصوير هذا الإعلان في عام 2014 ومنذ ذلك العام، بدا أن اسم أنس التميمي أصبح أكثر شيوعًا مع مرور الوقت، ومن المعروف أن علاقة ملك الحسيني ليست جيدة مع ياسر الفيصل، وقد فاجأ الكثيرون ذلك عندما ظهرت الحسيني على حساب سناب الفيصل.

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