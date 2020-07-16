%48 ارتفاع البلاغات الكاذبة للدفاع المدني ونجران خارج التصنيف

كشف تقرير صادر من المديرية العامة للدفاع المدني أن إجمالي البلاغات الكاذبة التي استقبلتها غرف عملياتها في مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440 بلغت 178 بلاغا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48.3 % مقارنة بعام 1439 والذي بلغت فيه 120 بلاغا.

مكة تتصدر

أظهر التقرير تصدر منطقة مكة المكرمة باقي مناطق المملكة في البلاغات الكاذبة بـ76 بلاغا بنسبة 42.7 % من أجمالي البلاغات خلال العام الماضي، تلتها منطقة الرياض بـ 61 بلاغاً بنسبة 34.2 %، وجاءت منطقة الباحة ثالثاً بـ13 بلاغا بنسبة 7.3 %، في حين أشار تقرير الدفاع المدني إلى أن غرفة عملياتها في منطقة نجران لم تسجل أي بلاغ كاذب خلال عام 1440.

عمليات الإطفاء

بحسب التقرير، فقد وصل عدد عمليات الإطفاء في المناطق خلال الفترة من 1/1/1441 إلى 5/5/1441 إلى 14,847 عملية، بعدد إصابات 686 و66 وفاة، فيما بلغت الخسائر المادية 13,520,487 ريالا. وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بـ4164 عملية وتليها منطقة الرياض بواقع 3931 عملية.

الخسائر البشرية

بلغ عدد الوفيات في عمليات الإطفاء خلال الفترة من بداية محرم لعام 1441هـ إلى اليوم الخامس من جمادى الأولى من عام 1441 66 حالة وفاة، كان أعلاها منطقة الرياض بواقع 28 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بواقع 15 حالة، بينما بلغت الإصابات 686 حالة إصابة، وكانت منطقة الرياض أعلاها بواقع 199 إصابة، ثم يليها منطقة مكة المكرمة بواقع 191 إصابة.

الحوادث السكنية

خلال الفترة ذاتها (من 1/‏1/‏1441 إلى 5/‏5/‏ 1441) تسببت الحوادث السكنية وحوادث النفايات والمخلفات فيما يقارب 59.35 % من إجمالي عمليات الإطفاء، حيث وصل عدد العمليات في الحوادث السكنية إلى 4966 عملية، بينما بلغ عدد عمليات الإطفاء في حوادث النفايات والمخلفات 3846 عملية.

بلاغات كاذبة

178

بلاغا 1440

120

بلاغا 1439

البلاغات بالمناطق

61

الرياض

2

جازان

76

مكة المكرمة

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4

القصيم

13

الباحة

6

الشرقية

7

الجوف

2

الحدود الشمالية

4

عسير

1

تبوك

1

المدينة المنورة

1

حائل

نجران

0