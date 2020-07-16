السعودية اليوم / البرازيل تسجل 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 70 ألف إصابة و 1233 وفاة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات على 75366.

// انتهى //

01:25ت م

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برازيليا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 70 ألف إصابة و 1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات على 75366.// انتهى //01:25ت م0282

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