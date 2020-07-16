السعودية اليوم / 569 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ المصري



القاهرة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس الهيئة المصرية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية، مستندات 100 مرشح، على مستوى مصر، في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام الخمسة الماضية إلى 569 مرشحاً.

وأوضح في تصريح اليوم، أن هذا العدد يشمل المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معاً، لافتاً الانتباه إلى أن لجان الفحص والبت ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة، لإعلانها في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وهو يوم الأحد الموافق 19 يوليو.

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