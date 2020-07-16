السعودية اليوم / تسجيل 12757 إصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا تسجيل 12757 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 160 ألفاً و 693 شخصاً، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 4453 حالة وفاة بهذا الوباء.

وبهذه الأرقام واصلت جنوب أفريقيا تصدرها الدول الأفريقية من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس.

// انتهى //

01:00ت م

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كيب تاون 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا تسجيل 12757 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 311 ألفاً و 49 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 160 ألفاً و 693 شخصاً، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 4453 حالة وفاة بهذا الوباء.وبهذه الأرقام واصلت جنوب أفريقيا تصدرها الدول الأفريقية من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس.// انتهى //01:00ت م0270

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