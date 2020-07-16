السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 79 مهاجراً غير شرعي



تونس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين 79 مهاجراً غير شرعي بشواطئ محافظة صفاقس وسط البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط الرائد علي العياري في تصريح له اليوم بضبط المهاجرين في عرض شواطئ محافظة صفاقس وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة بالاتجاه الأراضي الأوروبية.

ولفت نفس المصدر الانتباه إلى مصادرة مركبتين وثلاثة محركات بحرية خارجية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المهاجرين.

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