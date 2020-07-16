السعودية اليوم / مصر تسجل 913 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 913 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و 4067 حالة وفاة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافياً.

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القاهرة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 59 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و 4067 حالة وفاة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافياً.// انتهى //00:14ت م0265

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