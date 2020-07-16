السعودية اليوم / الأمن الجزائري يوقف 17 مهاجراً غير شرعي



الجزائر 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن الجزائري 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة عين تموشنت غرب البلاد.

وأفادت مصادر أمنية بمحافظة عين تموشنت بإيقاف المهاجرين في مكانين مختلفين قرب البحر، وأنهم كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الإسبانية في هجرة غير شرعية، مضيفاً أنه صودر منهم قارب ومركبة سياحة.

ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أنه جرى التحفظ على المجموعة المهاجرة لتقديمها للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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23:24ت م

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