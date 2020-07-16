السعودية اليوم / غانا تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا 264 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 21 ألفاً و 391 شخصاً.

وتحدثت هذه المصادر أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند 139 وفاة.

// انتهى //

23:18ت م

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أكرا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت غانا 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفاً و 252 إصابة مؤكدة.وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 21 ألفاً و 391 شخصاً.وتحدثت هذه المصادر أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند 139 وفاة.// انتهى //23:18ت م0254

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