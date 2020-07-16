السعودية اليوم / مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية ومركز " أداء " ينظمان ورشة عمل لوحدات تحقيق الرؤية في إمارات المناطق



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

نظم مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية، اليوم بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" ورشة عمل - عن بعد- لوحدات تحقيق الرؤية في إمارات المناطق.

وأوضح مدير عام مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية طلال الشميسي، أن الورشة تناولت أهمية عمليات قياس الأداء والدور المحوري الذي تؤديه ثقافة الأداء المؤسسي وتجذيرها في الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.

وبين أنه تم خلال الورشة التي شارك بها (80 ) شخصا، استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بمؤشرات الأداء وكيفية ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة، وكيفية بناء المؤشرات وآلية جمع البيانات المطلوبة ومعالجتها وآلية إصدار التقارير الدورية لمستويات الإنجاز، بالإضافة إلى استعراض آلية عمل مركز "أداء " والخدمات والمنتجات الحالية التي يقدمها بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.

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23:10ت م

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