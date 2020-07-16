ارتفاع أسعار النفط 2 % بعد هبوط المخزونات الأمريكية

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط، أمس، ارتفاعًا بمقدار اثنين في المائة، بعد هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل حاد، وبيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لكوفيد-19.

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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتًا، أي ما يعادل 2.1 في المائة لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتًا، أي ما يعادل 2.3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

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