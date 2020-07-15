شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الأولى من هدية المملكة إلى بريطانيا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتسلّم الدفعة الأولى مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.
وتأتي هذه الهدية استشعارا من المملكة بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتاح فيها جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) دول العالم كافة، واستمرارًا للدعم الذي قدمته المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول، لمكافحة هذه الجائحة الخطيرة والحد من تداعياتها.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على هذه الهدية التي تكرس الصورة الوضاءة للمملكة في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع أنحاء العالم.
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