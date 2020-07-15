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محكمة التمييز الأردنية تقضي بحل جماعة الإخوان
متابعات الخليج 365 - متابعة
اعتبرت محكمة التمييز الأردنية، أمس الأربعاء، جماعة الإخوان الإرهابية، كجماعة منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية؛ لعدم تصويبها لأوضاعها القانونية.
وقالت المحكمة في قراراها: إنه جاء ردًّا على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة ضد دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة) لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار مستندًا لقرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة؛ لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
يشار إلى أن جمعية المركز الإسلامي في الأردن، هي تابعة للجماعة، وأهم أدواتها الاقتصادية بنحو مليار دينار أردني.
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